Canta Conmigo Ahora: Mariano Rodríguez y Ailén Peralta quedaron eliminados y ya están los cuatro finalistas

Canta Conmigo Ahora está a una emisión de concluir su primera temporada y este lunes hubo dos participantes eliminados, y quedaron definidos los cuatro finalistas que competirán por última vez por el premio de 10 millones de pesos.

La jornada comenzó con Mariano Rodríguez (42), el camionero, que cantó Irresponsable de Mephis La blusera, y obtuvo 71 puntos. Le siguió Ailén Peralta (24), que hizo suya la canción Living on a prayer de Bon Jovi pero obtuvo solo 75 puntos.

Les siguió el catamarqueño Nicolás Reyna (24) que entonó las estrofas de Castillo azul de Ricardo Montaner para conseguir 98 tantos del jurado, con lo que se convirtió automáticamente en finalista.

CANTA CONMIGO AHORA YA TIENEN A SUS CUATRO FINALISTAS

La siguiente en pasar fue Agustina Sol (23), que, al obtener 71 puntos tras cantar Sabor a mí de Álvaro Carrillo, tuvo que batirse en duelo con Mariano, a quien venció en un desempate de 10 segundos por 63 a 23.

Desde Pilar llegó Sofi de Blas (31), que cantó Against all odds de Phil Collins y se convirtió en la segunda finalista al obtener 89 puntos, lo mismo que le ocurrió a Alma Pellegrini (21) que sacó 83 puntos con el tema Don´t stop me now de Queen.

El cuarto finalista se definió entre Mariano Rodríguez, Agustina Sol y Ailén Peralta, que entonaron Sube a mi voiture (Riff), Me quedo contigo de Los chunguitos, y Señor amante de Valeria Lynch respectivamente.

En esta instancia, Agustina Sol venció a Mariano y a Ailén por 90 puntos a 72 y 78 puntos respectivamente. De esta forma, este martes la final se dirimirá entre Nicolás Reyna, Sofi de Blas, Alma Pellegrini y Agustina Sol.