Canta Conmigo Ahora: a Marcelo Tinelli se le escapó un exabrupto al escuchar la voz de una participante

Una nueva revancha tuvieron algunos de los participantes que más brillaron en Canta conmigo ahora y que no pudieron clasificar. En la noche del jueves estuvo Nadia Bianchetti, una joven que la rompió con su talento vocal y shockeó a Marcelo Tinelli.

La concursante se lució haciendo Summertime, el clásico de Ella Fitzgerald que hizo aún más popular Janis Joplin, y su interpretación estuvo a la altura de esas voces míticas. Con un puntaje casi perfecto, solo Alejandro Paker no se paró, de 99 puntos el conductor quedó enloquecido.

“¡Por favor! ¡¿De dónde sacás la voz?! ¡Te iba a decir qué carajo hacés!”, lanzó, con un exabruto ante tanto virtuosismo vocal. “Ya me iba a de la conducción. Tipo ‘qué carajo hacés bolud…’. Es impresionante”, arrojó.

MARCELO TINELLI LE CUMPLIÓ EL SUEÑO A UNA FAN

Marcelo Tinelil, que la rompe al frente de Canta Conmigo Ahora cada noche, cuenta con miles de fanáticos. Agradecido por el aguante incondicional de sus seguidoras, invitó a desayunar a una, Gabriela Villar, y le cumplió el sueño.

La mujer fue quien le mandó un mensaje durante la pandemia de coronavirus. Para su sorpresa, él contestó y de a poco entablaron una linda amistad. Y después de hablar mucho por chat, se vieron personalmente por primera vez en un café.

"Lo abracé y no paraba de llorar. Pasamos media hora charlando de todo: del programa, de lo que veía, porque siempre fui crítica con él, pero desde el afecto...", contó ella en diálogo con TN. "Después hubo una charla, que no la voy a decir, pero puedo asegurar que él es alguien muy generoso que quiso tener un acto muy generoso conmigo que no acepté. Nos despedimos y Silvina me dijo que por lo que necesitara, ellos estaban", aseguró Gabriela.