Canta Conmigo Ahora: Kaori Orita no sabía quién era Marcelo Tinelli cuando la convocaron

Entre las jurados más destacadas de Cantan Conmigo Ahora brilla con luz propia Kaori Orita, una cantante de ascendencia japonesa que llegó a Argentina desde Osaka fascinada por el tango y se llevó muchas sorpresas.

La joven se presentó en Mañanísima, donde contó que su exclusivo look se debe a que se siente dos personas en una. “A la mañana me levanto y me pongo una cinta. Es porque soy medio japonesa y medio tanguera”, explicó, mientras entonaba Nada de Julio Sosa.

Estefi Berardi le preguntó cómo veía a Marcelo Tinelli en el certamen, que es tan nuevo para él como para los jurados. “Me sorprende siempre”, dijo Kaori, en referencia a las ocasiones en las que el conductor se emociona al escuchar a los participantes.

KAORI ORITA CONTÓ CÓMO REACCIONÓ AL ENTERARSE DE QUE FUE CONVOCADA POR MARCELO TINELLI PARA CANTA CONMIGO AHORA

Kaori contó que no conocía nada acerca de Tinelli o de sus programas antes de llegar a Argentina. “Le pido perdón porque no sabía quién es y cuando les decía a mis amigos que me habían llamado al programa de él me decía ‘¿Marcelo Tinelli? ¡Tenés que ir!’’, recordó.

La cantante confesó que apenas se interesaba por el país, salvo por el tango, y reconoció que sus parientes en Osaka están muy contentos. “Están enloquecidos porque yo siempre les comparto (imágenes) y ellos me dicen ‘¡Mirá qué programa están haciendo!’”, reconoció.

“Me enteré de lo que hacía (Marcelo) antes en Bailando (por un sueño) y decía cosas muy sorprendentes para mí y también pensaba ‘¿qué persona será?’ pero cuando lo vi en la primera reunión era muy serio porque es muy profesional, pero además llora”, cerró la jurado, en referencia a las múltiples facetas del conductor.