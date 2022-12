Canta Conmigo Ahora: Jano Piccardo y Sofi de Blas conmovieron a Marcelo Tinelli con su historia de amor

Jano Piccardo subió al escenario de Canta Conmigo Ahora este martes y dio inicio a la segunda gala de dúos de la segunda temporada, que tiene la particularidad de que se da entre participantes de las dos etapas.

“Parece como si se fuera a casar”, le dijo Marcelo Tinelli a Jano, que dejó su habitual look rockero por un traje, en vista de que se aprestaba a cantar nada menos que con su esposa, Sofi de Blas, una de las finalistas de la anterior etapa.

“Cinco años juntos y ella lo sigue mirando así. Ojalá en 20 años siga mirándolo así”, le deseó Marcelo a Jano, que contó cómo conoció a Sofi en ocasión de vender un piano. “Yo mandé a mis contactos la foto del piano y después el piano terminó estando en nuestro living porque nunca lo vendimos”, resumió Piccardo.

“¿Era una venta sanata? ¿En los contactos tenías a Sofi?”, le preguntó Marcelo a Jano. “Si, yo lo reenvié al mensaje porque como ella canta, quizá conocía a alguien. A ella no le interesó el piano, pero yo digo que ella me invitó a cantar una canción y yo digo que yo la invité”, aseguró.

Más sobre este tema Canta Conmigo Ahora: en su regreso, Ailén Peralta incendió la pista con un apasionado beso

JANO PICCARDO Y SOFI DE BLAS EMOCIONARON A MARCELO CON SU HISTORIA DE AMOR

“Lo cierto es que nos juntamos a grabar una canción los dos juntos, una mañana. Estuvimos dos o tres horas y grabamos nuestra primera canción, que subimos a las redes. Y después grabamos otra, y otra, hasta que de pronto se hizo tarde y llovía…”, agregó Jano, muy pícaro.

“¡Uy, tremenda versión! Se hizo tarde, ustedes dos ahí, el piano, van componiendo canciones y encima llovía”, enumeró el conductor. “Así empezamos”, resumió Piccardo, mientras Marcelo se disponía a verificar la historia con la propia De Blas.

“Yo vivía en Pilar y él en Chacarita. Llovía mucho y terminamos a las dos de la mañana, así que me quedé a dormir. Y ahí me enamoré de él” G-plus

“Si, fue así. Él fue el que me invitó a cantar, chicos. Que quede claro. A mí me gustaba él, no fue todo ‘¿qué pasó?’”, dijo Sofi, que contó que ella le escribió diciéndole que tenía una amiga interesada en el piano.

“Yo vivía en Pilar y él en Chacarita. Llovía mucho y terminamos a las dos de la mañana, así que me quedé a dormir. Y ahí me enamoré de él”, redondeó Sofi, que cantó junto a Jano el tema Endless love de Diana Ross y Lionel Richie con la que conmovieron al jurado, que les brindó los 100 puntos que necesitaban para clasificar directamente.