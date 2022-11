Canta Conmigo Ahora: la insólita reacción de "La cajera" cuando una jurado se confesó enamorada de ella

En su tercera participación en Canta Conmigo Ahora, Lucía Belén Báez, “La Cajera”, apostó a la performance de mariachi que le ganó la admiración de Rodrigo Tapari en su fiesta de casamiento, y logró que Avril Lerman se confesara “enamorada” de ella.

“La cajera” interpretó el clásico Cielito lindo, y se ganó el favor de todo el jurado, por lo que Marcelo pidió la opinión de la soprano Avril Lerman. “Justo me lo preguntaste a mí que, justo cada vez que aparece, la temperatura me sube”, dijo la jurado mientras sus compañeros la abanicaban.

“¿Está enamorada Avril? ¿De quién?”, quiso saber Marcelo, y obtuvo como respuesta: “Muy linda, muy linda”, de Lerman y una risa nerviosa. “¿Hermo matcheado acá?”, insistió el conductor, a lo que la jurado respondió que “sí”.

Cuando Marcelo le recordó a Lerman que el novio de Báez estaba a metros del escenario, la participante tomó la palabra. “No creo que él tenga problema en que estemos los tres”, arriesgó ante un “¡Vamooooos!” del conductor.

“Él es pareja abierta, ¿viste?”, agregó Lucía Belén. “No importa. Será en abril, en majo, en junio, no importa. Justo te vengo a preguntar a vos”, dijo Marcelo haciendo juego con las palabras y el nombre de la jurado.

“La verdad es que a mí me deja temblando. La forma en cómo estás vestida, como te parás, como te movés, como cantás, como te expresás… Más allá de que me parezca una mujer hermosa, tu voz es impresionante. Me dejás sin palabras como a todos porque cuando entrás se hace un silencio”, evaluó la jurado, que le auguró un gran éxito por su carisma.