Canta Conmigo Ahora: Diego Topa contó la dulce frase que le dijo L-Gante

En medio de su escándalo con Tamara Báez, L-Gante volvió de su gira por Europa y conoció personalmente a Diego Topa.

El cantante de cumbia 420, envuelto en una polémica por haber sido visto saliendo de un hotel con una bailarina, coincidió con el animador infantil en el programa de Marcelo Tinelli.

En este contexto, Diego reveló la dulce frase que le dijo L-Gante cuando lo conoció personalmente, rememorando la época en la que lo veía en la TV cuando era un niño.

DIEGO TOPA REVELÓ QUÉ LE DIJO L-GANTE CUANDO SE CONOCIERON EN CANTA CONMIGO AHORA

"Me tocó con L-Gante al lado, lo primero que me dijo cuando llegué es ‘sos mi infancia'", contó Diego en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, se despidió contando orgulloso que la hija de L-Gante con Tamara, Jamaica, también es súper fanática de sus canciones.