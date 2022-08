Canta Conmigo Ahora: Celeste Carballo confirmó que se queda como jurada fija

En medio del éxito que despertó Canta Conmigo Ahora donde cada noche los participantes hacen emocionar a los jurados con su talento e historias de vida, Celeste Carballo reveló que será parte del staff fijo de las figuras.

Así lo dio a conocer la propia cantante: “Yo no puedo entender por qué me llamaron. No sé qué hago ahí, pero te juro que lo siento surrealista. Acepté para jugar un rato y me habían dicho que eran buenos los cantantes, así que me animé y estoy muy contenta”, comenzó diciendo la entrevistada en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Es investigar un mundo completamente nuevo para mí. Todos cantan cosas distintas, son virtuosos, vienen de todos puntos del país y eso es muy lindo. Cristian Castro es muy divertido, se la pasa inventando cosas”, agregó, destacando a su colega.

"Yo no puedo entender por qué me llamaron (para estar en Canta Conmigo Ahora). No sé qué hago ahí, pero te juro que lo siento surrealista. Acepté para jugar un rato y me habían dicho que eran buenos los cantantes, así que me animé y estoy muy contenta". G-plus

Asimismo, dio detalles de qué cosas son las que más disfruta en el programa de eltrece: “Me encanta porque en el jurado estoy conociendo a las nuevas generaciones de cantantes. Al lado mío, tengo a Cristian que es muy divertido. Arrancamos como que no nos conocíamos y, de pronto, nos dimos cuenta que somos muy parecidos. Tenemos el mismo humor, nos divertimos mucho, y a la hora de dar las devoluciones es muy respetuoso y lo hace con mucho amor”.

“Todo el jurado es profesional y cuidadoso a la hora de dar de sí. Me encanta porque si hubiera careteada, me habría bajado hace rato”, añadió, feliz por tener la oportunidad de ser parte de este gran proyecto que lidera Marcelo Tinelli.

"Vivo el programa como una comedia de televisión un poco tragicómica, con cuotas de drama, de familia pero mucha diversión y comedia. Hay risa y hay llanto. Es muy bueno". G-plus

“Vivo el programa como una comedia de televisión un poco tragicómica, con cuotas de drama, de familia pero mucha diversión y comedia. Hay risa y hay llanto. Es muy bueno”, cerró Carballo, agradecida de este desafío.