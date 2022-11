Canta Conmigo Ahora: "La cajera" obtuvo puntaje perfecto y se quebró con la devolución de Rodrigo Tapari

Esta semana Canta Conmigo Ahora entró en la etapa del gran sing off, en el que los participantes que clasificaron se enfrentan entre sí para obtener los mejores puntajes y seguir en el certamen una semana más.

Este martes, Lucía Belén Báez, “la cajera” que deslumbró hace algunos días a los televidentes y al jurado con Simplemente amigos de Ana Gabriel, regresó al certamen para enfrentar a Alicia Vázquez y logró un puntaje aún mejor.

En esta ocasión Lucía se jugó con un clásico de Pimpinela: A esa, que le valió nada menor que el puntaje perfecto de la totalidad del jurado, y una devolución de Rodrigo Tapari que le llenó los ojos de lágrimas.

LUCÍA BÁEZ, “LA CAJERA”, HIZO 100 PUNTOS EN CANTA CONMIGO AHORA Y CLASIFICÓ PARA LA SIGUIENTE ETAPA DE FORMA AUTOMÁTICA

El cantante, que la descubrió como mariachi durante una fiesta, le recordó que ella está en el escenario por sus propios medios. “Ella es mi polla. El otro día conté que la conocí cuando elegí tener mariachis en mi casamiento”, recordó Tapari.

“La conocí ahí y ese día yo quedé impactado como lo quedó el jurado cuando la conoció. Yo creo que no le falta nada”, agregó Rodrigo.

“Lu, yo creo que vos ya ganaste. Esta es tu vidriera y vos te estás mostrando acá para el mundo. No te falta nada reina. Sos lo que me cantaste a mí. Me emocionan tus lágrimas porque cuando yo te vi, dije ‘esto merece ser visto’ y hoy es tu momento”, cerró el vocalista.