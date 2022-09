Canta Conmigo Ahora: Ailén Peralta vivió un episodio paranormal con Marcela Wonder

Marcela Wonder, la jurado de Canta Conmigo Ahora que en 2019 contó su trágica historia en genios de la Argentina frente a Marcelo Tinelli, volvió a romperla en el certamen, en compañía de Ailén Peralta.

Marcela se presentó en 2019 en Genios de la Argentina, y allí relató cómo en tan solo 10 años perdió a sus padres, abuelos e incluso a su hermana, y se definió como “amante de la vida”. “Amo vivir. Todos los días rezo y agradezco y siento que ellos están”, contó en aquella ocasión.

Ailén, que perdió a su ex suegra hace poco tiempo y con quien era muy unida, recordó un hecho muy extraño que vivió ensayando con su partenaire. “Cuando ella estaba en el hospital, me agarró la mano cuando supo que vine al casting y me dijo ‘Yo voy a estar ahí’”, relató Ailén.

“¿Sabés Marce que nos pasó algo muy loco en el ensayo? Estábamos en el piano y Marcela me dice ‘veo una luz arriba tuyo’. Yo dije ‘¿Con quién me tocó?’ Alguien estuvo ahí y ella se dio cuenta enseguida”, recordó Ailén. “Es verdad, ví un destellito arriba de su cabeza”, asintió Marcela.

Más sobre este tema La historia de la última voluntad de Beatriz Salomón y el video del emotivo momento

MARCELA WONDER Y AILÉN LA ROMPIERON EN CANTA CONMIGO AHORA Y QUEDARON AL BORDE DE LA CLASIFICACIÓN

En esta ocasión, Marcela dejó su silla de jurado para acompañar a Ailén Peralta (24) a cantar En cambio no de Laura Pausini, y ella, que se caracterizó durante mucho tiempo por emular a Amy Winehouse, no decepcionó.

La performance de Marcela y Ailén obtuvo 96 puntos, con lo que lograron superar al resto de los participantes de la noche, aunque no así con el tándem de Nicolás Reyna y Natu Cociuffo, que obtuvieron 98 tantos.

De esta manera, el dúo quedó primero en el podio, por lo que, si algún participante obtiene menos de 96 puntos el martes, eso significará que clasifique de forma inmediata a la siguiente ronda.

Finalmente, el jueves los participantes que hayan quedado en el podio tendrán la posibilidad de hacer un sing off de a tres para determinar quién será el último clasificado, y quienes serán los dos eliminados de la semana.