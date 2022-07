Cande Tinelli explicó su insólito blooper en Canta Conmigo Ahora: "Fue de colgada, realmente me fui"

A Cande Tinelli le había encantado la performance de Martín Abascal en Canta Conmigo Ahora, pero no se paró ni le dio el voto en el momento decisivo y explicó su insólito blooper.

"Fue de colgada, realmente me fui", resumió la segunda hija de Marcelo Tinelli en una nota con Socios del Espectáculo.

En un primer momento, Lelé había explicado: "Yo soy muy sentimental, amo ver películas y me metí en una película, me dejé llevar".

Al final, Cande Tinelli justificó su insólito desliz: "Entre Cristian Castro que me canta al lado y el muchacho este que era todo una película, me metí (en mí misma). Hacen muy cortitas las canciones, y me di cuenta de que no llegué a votar".

LA COMPENSACIÓN DE CANDE TINELLI AL PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA

Una vez que Cande Tinelli asumió su increíble error de no votar al uruguayo Martín Abascal en Canta Conmigo Ahora, la pareja de Coti Sorokin admitió cómo intentó arreglar su error.

"Después, como no quedó en la pelea por el primer puesto, lo voté a él y no al otro chico. Porque me encantaba el otro chico, pero lo compensé", cerró Lelé ante Socios del Espectáculo.