Cande Ruggeri apostó a la convivencia con Nicolás Maccari, a 8 meses de salir: "Fue difícil contárselo a mi papá"

Desde que Cande Ruggeri presentó oficialmente a Nicolás Maccari como su novio en la Navidad pasada, la pareja se mostró muy mimosa en las redes. Y ahora, a 8 meses de formalizar, ellos apostaron por la convivencia.

Así lo reveló la propia modelo en Pampita Online: "Estamos viviendo juntos hace unos meses y estamos muy bien. Es que se fue dando de a poco, no fue que un día le dije ‘bueno, venite a vivir a casa’, sino que iba y volvía con el bolsito hasta que le dije 'amor, estamos conviviendo y no lo estamos admitiendo… pero ya está'".

Luego, reconoció que la división del guardarropa no fue una tarea fácil: "Eso es un problema porque tengo un vestidor que es todo para mí y en el otro que tengo como todo un placard también, le dejé un pedacito chiquitito. Y le digo 'amor, perdón, te juro que te voy a dejar lugar'. Y él me contesta 'no, amor. Tranqui'. Es un santo".

Por último, la hija de Oscar Rugerri dio detalles del momento en el que le contó la noticia a sus seres queridos: "Fue difícil porque nos juntamos toda la familia y le dije a mi novio que lo teníamos que hacer oficial. Así que fuimos a comer a lo de mis papás y lo contamos ahí. No sabía cómo decirle a mi papá y se lo dije mirando para abajo, nunca hicimos contacto visual", cerró, entre risas.

¡Pareja afianzada!