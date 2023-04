Camila Mayan habló por primera vez sobre su separación de Alexis Mac Allister: "Este año arrancó como el ogt"

Cami Mayan se separó de Alexis Mac Allister en medio de un escándalo, signado por la confirmación del romance de él con su mejor amiga de toda la vida.

Si bien Cami adoptó un perfil bajísimo tras la ruptura, por primera vez, se animó a contar lo mal que la pasó. Y admitió que aún hoy por hoy se siente triste.

"Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir", sentenció junto al emoji que llora, al pie de las fotos más lindas con sus mejores amigos.

CAMI MAYAN CONTÓ CÓMO ESTÁ LOGRANDO SALIR ADELANTE TRAS SU RUPTURA DEL FUTBOLISTA

Acto seguido, la influencer remarcó que se está refugiando en el amor de sus amigos y familiares.

"Empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía. Sobre todo, empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor, siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí. Y de distintas formas...".

"En los que están en el día a día y hacen que todo sea un poquito mejor, y que la vida sea más divertida. En otras personas que quizás no tan de cerca me hicieron llegar igual ese amor y ese cariño. En personas que conocí ahora y me apoyan y cuidan como si me conocieran de toda la vida...".

"En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también. Solo tengo para decir gracias. Gracias por tanto amor. A estas personitas les debo TODO (no están todos acá, pero ellos saben). Quería dedicarles este post a todos", cerró Cami, que acaba de cumplir 24 años.