Camila Homs, Tini Stoessel y los chats de la discordia: "No los va a mostrar porque quedará muy mal parada"

Los días de tranquilidad para Rodrigo de Paul se acabaron con los festejos por el campeonato del mundo de Qatar 2022, y el futbolista regresó de un tirón a la dura realidad en la que vivía hasta noviembre, ya que Tini Stoessel decidió bloquear a Camila Homs debido a un tremendo cruce entre ambas.

Al parecer, Camila le habría enviado a Tini una serie de mensajes “irreproducibles”, a raíz de un comportamiento de la cantante y actual pareja de su ex que no quedó muy definido hasta este martes, cuando Lucas Bertero lo reveló en A la tarde.

En el ciclo de América contaron que desde el entorno de De Paul ya no saben qué hacer para que Camila supere la situación, al punto de que aseguraron que “millonaria y todo no se le pasa la furia” por la supuesta infidelidad de la que había sido parte mientars esperaba a su segundo hijo con el futbolista.

ASEGURAN QUE TINI INICIARÁ ACCIONES LEGALES CONTRA CAMILA HOMS POR LAS AGRESIONES VERBALES

En A la tarde, el doctor Roberto Cazorla aseguró que los mensajes de Cami Homs “habrían comenzado con un tenor en la órbita del derecho penal”, y explicó que desde el círculo de Stoessel aseguraron que se trata de “una situación que no se va a quedar ahí”, por lo que irían a la Justicia.

“Es real que ha sido bloqueda por la otra parte, y además la otra parte no va a querer mostrar el diálogo porque quedaría muy mal parada en ese ida y vuelta”, aseguró Pochis de Gossipeame en el ciclo de Karina Mazzocco, en diálogo de chat con Homs.

La panelista contó que sintió “cansada, desbordada, con mucha paciencia” a la modelo. “Yo le dijo ‘te admiro’ y ella me dijo ‘yo también me admiro’”, agrego Pochis, en referencia a que no puede creer la paciencia que ha tenido en los últimos tiempos.

El Chino D´Angelo, panelista invitado, contó que desde el entorno de Stoessel, le contaron que Homs “la insulta fuerte y continuamente”. “O sea que hubo un problema real que seguramente irá a la Justicia, como me dijo el abogado”, agregó el panelista.

REVELARON POR QUÉ CAMILA HOMS EXPLOTÓ CONTRA TINI STOESSEL

“Bueno, ella sabía dónde se metía, chicos, recordemos que en este programa dijimos que Alejandro Stoessel, el papá de Tini que maneja su carrera y su imagen, le dijo ‘Que este chico resuelva todo con su ex mujer y cuando esté la papeleta, ahí ves qué hacés vos con el amor’. No quería quedar pegada como la tercera en discordia y terminó quedando igual”, agregó Lucas Bertero.

Cuando Pochis contó que la reacción de Camila Homs se debía a “comportamientos que tiene Tini”, pero se negó a dar más detalles, Bertero decidió ir más alla. “A muchas mujeres puede pasarle, y Tini por ahí no está en un momento de la vida en que tenga ganas de compartir con niños, de hacerse cargo, de compartir salidas”, dijo.

“Una pareja, cuando se suma a un hombre que tiene hijos, se suma a ese combo. Te sumás a él, lo amás y amás a sus hijos. A mí lo que me llega es que directamente (Tini) prefiere no compartir”, cerró Bertero, que comparó la situación con el romance fallido de Pampita y Pico Mónaco.