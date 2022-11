Camila Homs rompió en llanto al hablar de su separación de Rodrigo de Paul: "Tuve que seguir por mis hijos"

En una entrevista a corazón abierto, Camila Homs se conmovió cuando le preguntaron por su regreso al país, luego de separarse de Rodrigo de Paul. A flor de piel, en Las Tardes de El Nueve, reconoció que el apoyo de sus hijos fue fundamental para poder continuar en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“No fue fácil. No, no, no. Aparte me pasaron un montón de cosas este año. Tengo un nene de un año y medio y pienso que tiene 15 por todo lo que pasó. Fue un montón”, aseguró, con la voz entrecortada en el ciclo de Tomás Dente y Pía Slapka, al recordar su ruptura, atravesada por el comienzo del romance de su ex con Tini Stoessel.

“Agradezco que me haya pasado todo lo que me pasó y tener a mis hijos que son la luz de mi vida. Ay, no puedo hablar… Nombro a mis hijos y ya me emociono. Soy resensible”, dijo, mientras la emoción le ganaba al referirse a Francesca (4) y Bautista (1 año y medio).

"Mis hijos son todo. Creo que sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí. Les veía la carita y decía ‘tenes que seguir’". G-plus

CAMILA HOMS SE EMOCIONÓ CONTANDO SU VUELTA A ARGENTINA TRAS SEPARARSE DE RODRIGO DE PAUL

“Mis hijos son todo. Creo que sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí”, reconoció, ya rota en llanto.

“Levantarme, verles la carita y decir ‘tenes que seguir’”, aseveró, conmovida, después de año intenso donde volvió a apostar al amor.

“Mis hijos me dan fuerza que me sale y me dice ‘dale’”, expresó, a flor de piel.

