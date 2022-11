Camila Homs posó con un crop top y un pantalón cintura alta que deja al descubierto su ropa interior

Camila Homs volvió a deleitar a sus fans de Instagram con un jugadísimo look que no pasó desapercibido. La modelo se mostró luciendo otro outfit más relajado pero igual de sensual.

Mientras disfrutaba del atardecer en su hogar, lució un crop top y un pantalón cintura alta que pone en el centro de la escena las tiras laterales de su microbombacha.

El crop top blanco, con detalles en color negro, deja al descubierto su abdomen. Y potenció el outfit con unas llamativas zapatillas blancas con detalles naranjas. "Estamos listas", expresó, súper diosa.

BENJAMÍN VICUÑA HABLÓ DE CAMILA HOMS

Tras coincidir en el evento de Los Más Clickeados 2022, surgieron versiones de un posible acercamiento entre Vicuña y Homs.

"Nada que aclarar. Saludé y me despedí de cada uno de los premiados de la fiesta, así como de los organizadores. No hay nada más que decir", dijo el actor al portal PrimiciasYa.

CAMILA HOMS Y SU RECONCILIACIÓN CON CHARLY BENVENUTO

Camila Homs habló con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine), y se refirió a su noviazgo con Carlos Benvenuto tras una breve crisis.

"Como toda pareja tenemos altos y bajos. No voy a mentir, no todo es perfecto, no todo es color de rosas", dijo.

Y sumó: "Estoy muy bien y eso es lo importante".