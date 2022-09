Camila Homs opinó del drástico cambio de look de Rodrigo de Paul con su pelo platinado

En armonía con Rodrigo de Paul tras su escandalosa separación, Camila Homs opinó con buena onda del drástico cambio de look del padre de sus hijos, quien lo visibilizó en sus redes sociales.

"Primer día", escribió el futbolista en Instagram, junto a una foto con Lionel Messi, listo para entrenar con su nuevo color de pelo, súper platinado.

En nota con Socios del Espectáculo, la notera le preguntó a la modelo: "Viste que De Paul se tiñó de rubio, ¿qué te parece?".

Con risa incluida, Homs contestó: "Vi una foto de la Selección, porque sigo a la Selección, y sí. Suele hacer cosas alocadas. Todo bien".

PICANTE COMENTARIO DE MARIANA BREY TRAS LA NOTA DE CAMILA HOMS

Analizando al detalle la reacción y la declaración de Camila Homs sobre su expareja, Rodrigo de Paul, Mariana Brey reveló un picante dato, luego de que la modelo contara que vio el cambio de look del futbolista por una cuenta ajena a la de De Paul porque no lo sigue.

"Ella dice que con De Paul no se siguen, que no tenía mucha idea de que estaba rubio. Pero él, que no la sigue a Camila, sí sigue las historias de los Instagram de los grupos de fans de Camila Homs. Un tal ‘Camila reina’. Para no ser evidente, para averiguar en qué anda ella, sigue esos grupos", lanzó la panelista, picantísima.

Siguiendo la línea de su colega, Karina Iavícoli acotó: "Soltá, soltá".