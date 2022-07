Camila Homs lanzó un fuerte palito contra Rodrigo de Paul: "Hoy busco que un hombre sea caballero"

Camila Homs decidió romper el silencio y hablar a fondo sobre su conflictiva separación de Rodrigo de Paul, actual de Tini Stoessel, en una entrevista con Caras.

En un momento, desde la publicación le preguntaron qué cualidades busca en un hombre y terminó apuntando contra De Paul, su expareja y con quien tiene dos hijos, Francesca, de 4 años, y Bautista, de 11 meses.

“Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo”, aseguró.

Entonces, el cronista preguntó: “¿Antes no tenía todo eso?”. Y ella respondió filosa: “Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia”.

EXPLOSIVA VERSIÓN SOBRE CUÁNDO SE ENTERÓ CAMILA HOMS DEL ROMANCE DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL

El periodista de Implacables Gustavo Méndez explicó en Twitter el por qué del enojo de Camila Homs con Rodrigo de Paul.

“Camila Homs descubrió que De Paul y Tini se contactaron antes que nazca su segundo hijo. Por eso el odio, tristeza y dolor. Eso es lo que dice ella en la intimidad con sus amigas”, aseguró el periodista.

Y agregó: “Como dije, es lo que confesó Camila a su círculo más íntimo hace mil eh, el año pasado”.