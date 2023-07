Camila Homs fue a ver jugar a José "El Principito" Sosa y le dio suerte: mucho amor y golazos

Muy enamorados, así se expresan Camila Homs y su novio, José "El Principito" Sosa, en redes sociales. La relación avanza a paso tan firme que ella ya se muestra en la cancha, alentando a su novio cuando juega con su equipo, Estudiantes de la Plata.

En este contexto, la expareja de Rodrigo de Paul fue a ver jugar a José contra Belgrano de Córdoba, partido que el equipo de su novio le ganó ¡4 a 0! a su rival, y compartió un video a través de sus stories en el que se la ve alentando desde la tribuna.

Sin dudas, la presencia de Cami en la cancha le trajo suerte a José, ya que en la recta final del partido el futbolista metió un golazo que más tarde él mismo compartió en Instagram, haciendo hincapié en que su pasión está más ardiente que nunca.

¿QUÉ DIJO CAMI HOMS SOBRE SU ROMANCE CON EL PRINCIPITO SOSA?

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, remarcó la expareja de Rodrigo de Paul –con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista- sobre el futbolista que también tiene dos hijos de una relación anterior.

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, agregó, divertida, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo. Y sobre haber comenzado una flamante historia de amor con alguien de la misma profesión que el padre de sus niños, cerró, sincera: “No soy de juzgar para nada”.