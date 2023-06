Desde la cama y con su mascota, Coti Romero le mandó tres pícaras indirectas al Conejo

Si Alexis Conejo Quiroga tenía esperanzas de reconciliarse con Constanza Coti Romero, mejor que revise los posteos de la correntina y se resigne, ya que se mostró mimosa en la cama con una nueva compañía.

"Y aunque lo niegues, sabes que se te nota en los ojo'. Veo cómo vas quedando loco. La serotonina te delata poco a poco. E-está luchando con sus demonio' pa-para superar lo de nosotro'", cantó la ex Gran Hermano 2022 en dos videos diferentes.

Se trata una elocuente parte del tema Intoxicao de de Emilia Mernes y Nicki Nicole.

La nueva compañía de Coti Romero es una gatita.

LA TREMENDA CANCIÓN QUE COTI ROMERO LE DEDICÓ A EL CONEJO QUIROGA

Más tarde, Coti compartió un chalenge con dos amigas que fue demoledor para las ilusiones del Conejo de acceder a sus exigencias y volver a ser novios.

"Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé. Que andás por los rincone' llorando, y yo ya te lloré. Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó. Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó", cantó.

"Y se terminó, no quiero tus besito' ni tu falso amor. No mandes regalito', no pida' perdón. Que mi corazoncito hoy te dice 'no'", cerró Coti Romero en un tiro indirecto al Conejo.

Contundente, se trata de una parte de Adiós, un hit de María Becerra y Ráfaga