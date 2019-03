Después de su última internación en noviembre del año pasado por un cuadro respiratorio ocasionado por un virus, Cacho Castaña regresó a los escenarios y estuvo en Cortá por Lozano donde repasó su carrera. Con un tubo de oxígeno durante la entrevista, el cantante reveló un fuerte detalle de cómo lo afecta hasta hoy su adicción al tabaco.

“El primer cigarrillo lo agarrás para hacerte el galán y después te agarra el EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)”, aseguró, poniéndole humor al conjunto de enfermedades pulmonares que padece. “Al tabaco todavía lo sigo extrañando. Yo termino de cenar y me muero por un cigarrillo y hace 5 años que no fumo. No me acuerdo de ninguna otra porquería, pero por el cigarrillo me muero”, confesó.

"A veces me molesta el olor, pero si tomo un mate, quiero fumarme un faso. Un café, me quiero fumar un faso. Me tomo un whisky y quiero un faso. Suena el teléfono, agarraba el faso". G-plus

“De otras cosas me costó menos salir. No lo puedo creer. La abstinencia comenzó cuando estuve 3 meses en coma, 3 meses más con la traquetomía y en 6 meses se te limpian las porquerías, pero no se te limpia el cigarrillo. Después de comer, muero por un faso”, aseveró el tanguero. “A veces me molesta el olor, pero si tomo un mate, quiero fumarme un faso. Un café, me quiero fumar un faso. Me tomo un whisky y quiero un faso. Suena el teléfono, agarraba el faso”, pormenorizó, sobre la huellas de su adicción.