La bronca de Ulises Jaitt al ver una foto de Raúl Velaztiqui y la abogada Fernanda Herrera: "¿De qué se ríen?"

El empresario Raúl Velaztiqui Duarte, que estaba junto a Natacha Jaitt el día de su muerte, tiene nueva representante legal. Se trata de Fernanda Herrera, conocida por muchos con el apodo de “abogada hot” y su paso por el Bailando.

Luego de que el letrado Gabriel Becker renunciara “por cuestiones personales” a la defensa de Velaztiqui Duarte, Herrera tomó el caso. Vale recordar que el testigo está acusado de falso testimonio en la causa que investiga la muerte de Natacha , por lo que estuvo preso varios días antes de ser excarcelado.

Más sobre este tema Raúl Velaztiqui Duarte explicó por qué escondió el celular de Natacha Jaitt tras su muerte: "Temí por mi vida"

Una imagen que publicó la abogada en su cuenta de Instagram en la que se los ve a ambos sonrientes luego de una aparición público despertó la bronca de Ulises Jaitt, el hermano de Natacha: “¿De qué se ríen?”, escribió indignado junto a la captura de pantalla de la publicación.

Por su parte, Fernanda realizó un descargo a través de Stories a raíz de las críticas que recibió por defender al Velaztiqui, quien acompañó a Natacha al salón de eventos en el que fue hallada muerta.

“Me llegaron muchos comentarios negativos. Este es mi trabajo, al que me quise dedicar y quiero mucho. Respecto al caso, a mí me llegó este caso y yo siendo abogada y queriendo mucho mi labor lo aceptó porque a eso me dedico. Si yo decidí tomar el caso es porque lo voy a defender ya que él tiene la razón y va a salir toda la verdad. Tengan fe. Lo único que les puedo decir es que yo nunca defendería a un asesino. Yo a él lo defiendo porque no lo es. Cuando sepan la verdad ahí hablen porque no está bueno hablar sin saber nada de un caso”, se defendió la abogada.