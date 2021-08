La bronca de Jujuy Jiménez tras las críticas por su reemplazo en La Academia: "Me molestó, pero lo entiendo"

A principios de julio, Jujuy Jiménez se había fracturado una costilla, por lo que la Chipi debió reemplazarla en varios ritmos de La Academia. Ese hecho generó que sus competidores la acusaran de exagerar la lesión, y la modelo se defendió: "Me molestó, pero por otra parte entiendo".

El descargo de Jujuy se dio en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, en donde explicó cómo se recupera de la fractura: "Ya estoy autorizada por el médico a bailar, por ejemplo, la cumbia que ya la tenemos lista. En realidad, la empezamos anoche y hoy (martes) la terminamos. Ahora habrá que repasarla. Pero el caño es otra cuestión. Recién me trepé, quiero hacerlo, pero si el médico dice que no, es no".

Ahí, reflexionó sobre las ácidas quejas de las que fue objeto: "Me molestó, pero por otra parte entiendo. Tiene que ver con una cuestión de enojo, frustración. El clima en este momento del programa está bastante tenso, denso. El súper duelo y el caño fueron un montón, se mezclan muchas emociones. Pero es lo que dije en el grupo, esa noche mandé todo lo que estaba pasando y dije 'no puedo creer, estoy en shock porque se pongan en duda temas de salud'".

Más sobre este tema Picante reacción de Jujuy luego de que La Princesita ironizara con un dolor en su costilla: "No me parece gracioso hacer un chiste con esto" La preocupación de Jujuy Jiménez tras lesionarse fuertemente en un ensayo: "Se fracturó la costilla derecha"

Indignada, Jujuy arremetió contra sus competidores de ShowMatch: "Además, me vieron. Las primeras tres semanas yo estaba mal, las primeras dos ni pude venir. Ellos hablan, y de hecho a Rocío Marengo en ese momento le puse 'ojalá que nadie, y mucho menos vos, el que esté lesionado se quede afuera'. Ojalá que nunca tenga que pasar por esta situación porque es horrible. Uno no busca quedarse lesionado".

"A Rocío Marengo en ese momento le puse 'ojalá que nadie, y mucho menos vos, el que esté lesionado se quede afuera'". G-plus

"Yo quería ser parte y no podía. Es realmente frustrante me da mucha impotencia. Creo que hablan porque no les pasó. Estoy con la camiseta a full de La Academia y quiero darlo todo, hasta donde pueda. Después, una cuestión médica es más fuerte que yo", concluyó Jujuy Jiménez.