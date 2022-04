La broma de Santiago del Moro a Fabián Cubero por ayudar a Mica Viciconte: "Poroto te banco, pero una propina"

En la recta final de MasterChef Celebrity 3 a Mica Viciconte la ayuda de Santiago del Moro le viene fabuloso, aunque el conductor chicaneó a Fabián Cubero por su gesto gentil con la futura madre de Luca Cubero de cargarle las canastas repletas de ingredientes.

"Poroto, te banco, pero una propina, algo, hermano", bromeó Santiago al cargar una canasta en cada mano.

Irónico, el papá de Catalina, Amanda y Santa fruto de su matrimonio con María José Sanchez, bromeó: "Nunca me han hecho laburar tanto en mi vida".

De todas formas, la propia Mica VIciconte se llevó una tercera canasta repleta de productos para hacer muffins, por lo que la pareja de Poroto Cubero no le dejó toda la tarea a Santiago del Moro.

MICA VICICONTE JUSTIFICÓ LAS TRES CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CARGÓ CON SANTIAGO DEL MORO

En un principio, Mica Viciconte se alegró de que la consigna de la noche fuera hacer muffins, más teniendo en cuenta que les iban a dar la recerta: "Lo dulce me gusta, el objetivo de esta noche es subir al balcón. Entro al mercado y no tengo nada pensado, así que voy a hacer la gran Mica, hoy me llevo todo el mercado".

Entonces, ya en la estación de cocina con sus tres canastas distribuidas, justificó: "Yo siempre traigo de más, porque en caso de tener que intercambiar tengo mercadería".

"También en caso de cambiar de opción. O si me pasa algo, tengo alternativa", comentó.

Aunque al momento de descagar todo, Mica Viciconte admitió: "Les digo la verdad, no sé ni qué mie… agarré".