Brian Lanzelotta habló sobre su candidatura a concejal y se diferenció de Echarri y El Dipy: "Yo no estoy de ningún lado de la grieta"

Esta semana Brian Lanzelotta lanzó su candidatura como concejal en La Matanza por el Partido Federal en las próximas elecciones de cara a las elecciones legislativas de este año. En diálogo con Por si las moscas, el cantante habló sobre esta nueva etapa y se diferenció de otras posturas políticas como las de Pablo Echarri o El Dipy, que también anunciaron sus propios proyectos políticos.

“A diferencia de Echarri o El Dipy yo no estoy de ningún lado de la grieta. (…) Queremos lograr el cambio que el matancero realmente necesita. Voy a hacer mucho hincapié sobre la inseguridad, trataría de buscar muchas alternativas antes de que los chorros maten a la gente y sigan impunes”, señaló Brian en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, y dio un ejemplo contundente de su poder de convocatoria.

“Cuando fue la vacuna y mi hermano la necesitaba lo puse en las redes y me llamó todo el mundo, a partir de ahí me despertaron esas ganas de hacer algo por el otro”, explicó el ex Gran Hermano, y habló del sobrio spot de lanzamiento de su campaña. “Queríamos hacer ruido desde el impacto y que vos me estés llamando, por ejemplo. Quiero meterme en política, no quiero salvar el país, quiero salvar a mi barrio y por mi barrio puedo empezar”, aseguró Brian Lanzelotta, asegurando que le tiene mucho miedo a las críticas y los comentarios.