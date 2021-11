El blooper de Susana Roccasalvo tras llamar "señor mayor" al novio de Romina Gaetani: "Me escribió al aire porque es uno de mis médicos"

Este sábado, Romina Gaetani (44) contó en Implacables que desde hace unos meses transita una relación con “un cirujano” quince años más grande que ella, al cual Susana Roccasalvo calificó de “señor mayor”.

Este domingo, la conductora se mostró muy avergonzada de sus definiciones cuando este domingo abrió su programa asegurando que el especialista es uno de sus médicos de cabecera.

“Romina Gaetani está transitando una nueva pareja, muy enamorada, los primeros meses. Se están conociendo. La felicidad que expresaba en sus gestos, nos alegramos por los dos. Y después del programa me enteré que el cirujano es uno de mis médicos”, dijo Roccasalvo, llevándose las manos al rostro.

SUSANA ROCCASALVO SE MOSTRÓ ARREPENTIDA DE LLAMAR “SEÑOR MAYOR” AL NOVIO DE ROMINA GAETANI

“Él me escribió al aire ‘el doctor mayor, soy yo’. Cuando vi el nombre (en mi celular), dije ‘qué raro que el doctor me escriba al aire’”, explicó Susana, todavía con rubor en sus mejillas.

“Yo que siempre me quejo bastante de mi columna, él me encontró muchas soluciones. Igualmente, el doctor Furman es el dueño de mi columna. Es un cirujano traumatólogo que no me operó pero me dio un montón de indicaciones y me solucionó el problema”, agregó la periodista.

“No se imaginó que le iba a decir ‘doctor mayor’, pasa que ella tiene 44 y él 59 y hay una diferencia. Es mega deportista y no parece de 59 años, parece mentira”, concluyó Susana, que le envío “saludos a Romina y a Marcelo”.