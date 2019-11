Bianca Iovenitti, la ex de Fede Bal, tras la aparición de la nueva "amigovia" del actor: "Me dijo que volver conmigo"

Después de dos meses eligiendo el silencio sobre el desenlace de su romance con Fede Bal, Bianca Iovenitti estuvo en Incorrectas y terminó descargándose después de que se conocieran las imágenes de este fin de semana de su ex con la instagramer Melina Carballo. La bailarina prendió la mecha y señaló que el participante del Súper Bailando hasta hace pocas horas le pedía que se reconciliaran.

“Me voy a sincerar porque a veces por no hablar termino quedando mal yo. La realidad es que en este tiempo estuve hablando con Fede. Él me volvió a escribir y volvimos a hablar. Nos volvimos a ver”, empezó diciendo. “Hasta ayer a la noche estuvimos hablando y estuvo diciendo que quería volver conmigo. Yo no sabía nada de esta chica”, lanzó, sorprendiendo a todos.

“Cuando pasa todo esto le pregunto por qué en el mismo momento en el que estaba con la chica hablaba conmigo y me decía que quería volver. Ayer a la noche tuvimos una conversación telefónica de tres horas sobre este tema”, siguió.

“El me dijo que me dejó de seguir en Instagram, pero seguía viendo mis historias y esto yo no lo sabía. Me dijo ‘me estaba castigando viendo tus Stories donde te quedabas a dormir en la casa de tus amigos, que estabas con tus amigas de joda’. Me dijo que me extrañaba, que verme así lo lastimaba y quería volver a verme conmigo. ‘¿Y todo lo de esta piba?’, le pregunté, revelando la conversación que tuvo con Federico.

"Me dijo que la chica subió un video con él porque ella lo necesitaba. Tal vez quiso hacerle un favor y ayudarla a que tenga más seguidores. Después me pidió perdón por no haberse expuesto conmigo". G-plus

“Conmigo fue todo escondido y a esta chica que recién la conoció, expuso todo de la nada. El sábado me decía que yo exponía mucho en las Stories, y yo soy así. ‘Bueno, yo debería empezar a hacerlo un poco más’, me dijo. Al otro día fue cuando salió todo esto”, aseguró Bianca, que negó que la aparición de las imágenes de Fede con la modelo uruguaya haya sido un acto de venganza.

“Me dijo que después que terminó de hablar conmigo y apareció esta chica. Que lo de esta chica fue un fin de semana y que estaba todo bien. ‘¿Pero la chica subió un video con vos?’, le pregunté y ahí fue cuando me dijo que era porque la chica lo necesitaba. Tal vez quiso hacerle un favor y ayudarla a que tenga más seguidores. Después me pidió perdón por no haberse expuesto conmigo”, finalizó Bianca Iovenitti, picante. ¿Qué dirá Fede Bal?