Invitada al ciclo radial Polino Auténtico, Nacha Guevara lanzó una frase polémica sobre los panelistas: “Hace años había un dicho que decía ‘no sé hacer nada, voy a ser periodista’. Hay que actualizarlo a ‘no sé hacer nada, me voy a hacer panelista’”.

El comentario generó un fuerte enfrentamiento con Yanina Latorre, columnista del programa de Marcelo Polino, a quien Nacha también definió como “malvada”.

Las críticas de Guevara irritaron a Beto Casella, quien la criticó duramente en nota con Los Ángeles de la Mañana: “Me parece que uno de los mejore capitales que uno puede tener si se dedicó a los medios, es que llegada a cierta edad mucha gente hable bien de vos. No es el caso de Nacha Guevara, lamentablemente para ella. Capaz es injusto”, aseguró.

"Debe ser una mujer complicada. Vos podés ser muy profesional y ser una persona agradable y que el grupo que está con vos se sienta bien. Te van a contar anécdotas insólitas" G-plus

Cuando el notero le preguntó si cree que “por algo debe ser” que ocurre eso con Guevara, el conductor de Bendita no dudó en responder: “Sí, sí, debe ser una mujer complicada. Me dirán que es muy profesional pero no: vos podés ser muy profesional y ser una persona agradable y que el grupo que está con vos se sienta bien. Te van a contar anécdotas insólitas”.

“¿Anécdotas que tienen que ver con malos tratos y agresividad?”, indagó el cronista. Y Casella volvió a apuntar contra la actriz: “Sí, sí, hablo por boca de decenas de personas que te lo cuentan y que sí han laburado con ella. Así que es raro ver a Nacha Guevara hablando de maldad, bondad y ser felices”. ¡Fuerte!

