Beto Casella y un comentario picante sobre China Suárez: "Es la típica chica que le rompe la cabeza a los tipos"

El dilema que atraviesa la China Suárez tras ser señalada por Wanda Nara como la tercera en discordia entre ella y Mauro Icardi, llevó a Ángel de Brito a consultar con un experto en la materia: Beto Casella. En Los Ángeles de la Mañana, el conductor de Bendita señaló que, para él, los medios, y por consiguiente, también la sociedad, estigmatizan a la actriz como una ‘buscadora de machos casados’.

“Yo no soy del team China o team Wanda pero creo que estigmatizan a una chica como ‘buscadora de machos casados’ y es lo que le ha pasado en la vida a la China. Es lo que le tocó, y posiblemente ella juegue también un poco. No sé si es inexperta, pero es una piba chica también, y puede haberse comido un poco la galletita de ‘yo dejo todo, dame dos meses’”, señaló Casella, ubicándose entre aquellos que creen lo que la actriz explicó en el largo comunicado que publicó en Instagram.

Pero cuando Ángel de Brito señaló que tanto Wanda como la China e Icardi “buscan la exhibición y continúan alimentándola”, Beto señaló que la actriz es irresistible en su manera de enamorar. “Yo le creo a la China, que en un momento desliza en su texto… que por otra parte te digo que es la típica chica que le rompe la cabeza a los tipos. Le rompe la cabeza. La China no te manda mensajes tipo ‘no sabés las cosas que te voy a hacer cuando te agarre’. La China te manda una frase de Galeano, te manda una canción en inglés. Te enamora, te enamora. Dejás todo”, explicó.

“Yo le creo cuando dice eso, porque además conocemos a tipos que juegan a eso de decir ‘¿sabés cuánto hace que no pasa nada con mi esposa? Meses, no la toco. ‘Estamos por separarnos’, ‘lo estamos pensando’, ‘quiero que pase Navidad, no quiero separarme antes de las fiestas’”, agregó Beto Casella sobre las explicaciones de la China Suárez, aunque luego reconoció que para Icardi será difícil volver después de la frase “sos la mujer de mis sueños” que le habría dicho a la actriz, según Marcelo Polino.