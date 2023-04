Benjamín Vicuña, tajante sobre la separación de China Suárez y Rusherking: "Es su vida y no me puedo meter"

A menos de dos semanas de que China Suárez y Rusherking confirmaran el final de su noviazgo, Benjamín Vicuña fue consultado por la ruptura de su ex, madre de sus hijos Magnolia y Amancio, y marcó una firme postura.

En nota con Intrusos, el actor chileno volvió a echar por tierra el rumor de acercamiento amoroso con la actriz y se llamó a silencio cuando el notero le consultó por la separación de la China y Rusherking, tras un año de amor.

Más sobre este tema China Suárez habló sin filtro sobre el rumor de acercamiento a Benjamín Vicuña: "Jamás volvería a su casa" Pampita habló por primera vez del libro de Benjamín Vicuña sobre Blanca: "Lo leí y cuenta con mi apoyo"

BENJAMÍN VICUÑA, TAJANTE SOBRE LA SEPARACIÓN DE LA CHINA Y RUSHERKING

Alejandro Guatti: -Se había hablado de una supuesta vuelta con la China…

Benjamín Vicuña: -No, imaginate. Ya lo aclaré. Se hablaron de muchas cosas... Yo entiendo a los programas de entretenimiento, el negocio, pero a veces es importante parar.

"Yo no me puedo meter en eso. Es su vida, su intimidad. No tengo derecho. No puedo opinar", dijo Vicuña tras ser consultado por la separación de la China y Rusherking. G-plus

Guatti: -Este último tiempo, ¿con la China hablaste?

Vicuña: -Sí, por supuesto, porque es la mamá de mis hijos.

Guatti: -¿Hablaste con ella luego de que confirmara su separación?

Vicuña: -Sí, por supuesto, pero yo no me puedo meter en eso. Es su vida, su intimidad. No tengo derecho. No puedo opinar.

Guatti: -¿Vos cómo estás solo?

Vicuña: -Yo estoy solo. Sinceramente estoy copadísimo con mi trabajo. Y estoy con mis hijos. No le veo mucho lugar al amor.