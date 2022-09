Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre Eli Sulichin y desmintió que ella lo haya dejado

Unos días después de que se dio a conocer la separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, decisión que la empresaria habría tomado por la diferencia en las vidas de ambos, el actor desmintió enojado que su expareja lo haya abandonado.

“Benjamín está enojado. Él es muy educado, muy correcto y nunca te dice nada de más. Yo le preguntaba en qué fui inexacta”, contó Yanina Latorre en LAM sobre la molestia del actor con ella por dar la noticia.

“Yo tengo de primera mano que la chica decidió terminar la relación y él me tira una onda como ‘no me dejó ella’. A este le pegó en el ego, pensé yo”, lanzó, filosa.

"Le pongo ‘claro, pero ¿hay algún problema? ¿Están enojados?’. ‘No, fue de común acuerdo’, me dice y me dejó de hablar". G-plus

EL ENOJO DE BENJAMÍN VICUÑA DESPUÉS DE QUE DIJERON QUE ELI SULICHIN LO DEJÓ

La panelista, que reemplaza a Ángel de Brito en la conducción, siguió contando su tensísima charla con el ex de la China Suárez.

“Le pongo ‘claro, pero ¿hay algún problema? ¿Están enojados?’. ‘No, fue de común acuerdo’, me dice y yo ahí le hago todo el relato de toda la situación que yo tenía. Me dejó de contestar, me dijo que me iba a llamar y me dejó de hablar”, aseguró.

Después me dijo ‘estoy enojado’ y me mandó como si fuera un comunicado de prensa con las cuatro frases que le escribió el representante. ‘Nos separamos con mucho amor, nos queremos mucho y fue de común acuerdo’. Y no me habló nunca más”, cerró. ¡Tremendo!

