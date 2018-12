La familia de Benjamín Vicuña (40) y la China Suárez (26) viajó a Chile para poder recibir el Año Nuevo en la tierra del actor y a través de Instagram les mostraron a sus seguidores cómo se divierten junto a la pequeña Magnolia… ¡volando!

“Love is in the air”, o “el amor está en el aire”, escribió Benjamín en la red social junto a una selfie en la que aparecen arriba de una aeronave junto a la China y su hija, mientras sobrevolaban la región de Puchuncaví, ubicada en Valparaíso. Pero no es todo.

La actriz, por su parte, se tomó con mucho humor el hambre que le entró a su beba en pleno paseo aéreo y la retrató amamatándola. “Flying teta”, escribió, divertida con la dulce postal.

¡Lluvia de corazones! Mirá las fotos de Benjamin Vicuña, la China Suárez y su hija en el aire.

Fotos: Instagram Stories