Belu Lucius, su mamá y su marido, Javier Ortega Desio, internados por coronavirus: "Tengo neumonía bilateral"

Luego de que trascendiera que Belu Lucius y su marido, el jugador de rugby Javier Ortega Desio, se encontraban internados por coronavirus, la influencer decidió compartir un video desde la clínica, donde también se encuentra su mamá, Silvia Kairuz.

Madre e hija están juntas internadas mientras que Javier se encuentra en otra clínica, según informó el periodista Pablo Montagna.

Belu contó en su Instagram que sufre una neumonía bilateral, al igual que su madre: “Bueno, para que se queden tranquilos, estamos bien acá con mamá, las dos estamos con una neumonía bilateral que desarrolló este COVID positivo que dimos. Hace diez días que estamos con muchos síntomas. No lo había querido contar porque la pasamos muy mal y lo que menos quería era trasladar preocupación en este momento”.

“Nos vinimos a hacer una placa el día viernes porque las dos sentíamos una presión muy fuerte en el pecho y una tos muy rara y dimos neumonía bilateral. Por un tema de protocolo nos dejaron internadas con antibióticos por vía intravenosa. Gracias a Dios hoy domingo estamos mucho mejor pero los médicos sugieren seguir un poquito más el tratamiento acá. Así que les agradezco de corazón a los que me están mandando mensajes. Estamos muy bien”, agregó.

La influencer, que es madre de Juan Bautista (2) y Benjamín (1) junto a Orgega Desio, explicó: “No se entiende por qué hay gente a la que este virus le pega de una manera ya otra gente, le pega de otra. No estoy dentro del factor de riesgo, no tengo ninguna patología de base. Tengo 33 años, soy sana, soy una chica que hice mucho deporte, pero igual me tocó, igual tengo neumonía bilateral y tengo que estar acá internada. Igual me voy a poner bien”.

Por último, Belu explicó lo mal que la pasó por los síntomas del virus: “Nadie está ajeno a que le pase nada, cuídense porque no es joda, fueron diez días que venimos muy mal. Con muchos síntomas, mucha dejadez, dolor de cuerpo, cefalea, jaqueca, dolor de ojos, diarrea, descompostura y una tos terrible. Son muchos los síntomas y varía mucho en cada uno, así que por favor cuídense”.