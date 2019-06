Un violento hecho de inseguridad tuvo como protagonista a Belén Pouchán, exbailarina de Flavio Mendoza y famosa contorsionista. Precisamente gracias a su talento para esta última actividad deportiva, consiguió escapar de tres hombres que la abordaron cuando estaba llegando con su auto a su departamento de Palermo.

“El domingo a la noche estacioné a media cuadra de mi casa, cuando estaciono se me vinieron 3 hombres encima, me agarraron del pelo y el cuello y me decían 'quedate quieta hija de pu...’”, relató, todavía asustada en Confrontados. "Salí corriendo y escuché que uno gritaba 'agarrala, agarrala'", recordó.

"Lo estoy contando y transpiro solo de eso. Pude patear, salir para atrás, caer en cuatro patas al piso y salir corriendo. Corrí hasta que pudieron abrirme del edificio y llamaron a al policía". G-plus

También Belén aseguró que no quería “banalizar” el tema por la forma que había conseguido escapar. Gracias a su flexibilidad, fuerza y muchísima valentía consiguió golpear a uno de los ladrones y escapar haciendo una vuelta hacia atrás para huir por una de las puertas del acompañante: "Lo estoy contando y transpiro solo de eso. Pude patear, salir para atrás, caer en cuatro patas al piso y salir corriendo. Corrí hasta que pudieron abrirme del edificio y llamaron a al policía", explicó.

"Te queda el miedo, la parálisis. Es una situación injusta. ¿Por qué tengo que pasar algo así? Otra mujer capaz no hubiese reaccionado. ¿Si me llevaban qué me hacían? No hay nada que me tranqulice. Me quedo contenta en que reaccioné. Mientras corría igual tenía miedo que me peguen un tiro. Fue un impulso", finalizó Belén.

