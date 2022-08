La Barri confesó qué fue lo que más le atrajo de Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

Luego del furor que causó Federico Barri, más conocido como La Barri, en Canta Conmigo Ahora; el joven participante visitó Socios del Espectáculo y dio que hablar al contar qué detalle de Marcelo Tinelli fue el que más o impactó.

“Me llamó la atención que tengo la misma altura que Marcelo Tinelli. Cuando lo vi, no lo podía creer. Primero, me asustó porque apareció de la nada y no lo vi venir porque estaba mirando a todo el jurado”, comenzó diciendo el entrevistado.

“¡Y después olerlo, ese perfume! Huele muy rico. Yo pensé que era (un olor) más intenso, pero es suave. Es como una cosa que te envuelve”, agregó, dejando en claro que la sensación que despierto el presentador con su aroma se mantiene latente.

La Barri se había presentado como “actor transformista y cantante”: “Arranqué cantando tangos a los 12 años y actualmente trabajo como empleado administrativo para una obra social para adultos de la tercera edad”, había señalado en el certamen de eltrece.

Y cerró, a corazón abierto: “Amo trabajar con la tercera edad, y estoy en un área recreativa donde puedo explayar mi arte frente a los afiliados y afiliadas”.