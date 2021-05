Barby Franco subió la apuesta frente a Lourdes Sánchez: "Te juego plata a que Pampita me pone 10 en las tres primeras galas"

Hace algunas semanas, Pampita le prometió a Barby Franco que le iba a poner un 10 en todas sus presentaciones en La Academia, que llegará a eltrece el 17 de mayo, y generó críticas entre los otros participantes. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) Lourdes Sánchez se mostró indignada con la actitud de las modelos y le aconsejó a la novia de Fernando Burlando “que se calle y disimule”.

Barby no se quedó callada y respondió desde Pampita Online aunque este lunes se animó y participó del ciclo de Ciudad Magazine, donde insistió en que Pampita le “va a poner 10 todas las galas”. “¿Vos sabés que Pampita te está mintiendo en la cara?”, le preguntó el productor Gabriel Fernández, de manera frontal, antes de darle la palara a Lizardo Ponce.

“Una cosa es que venga Pampita y te diga ‘Barby, gracias por el autito, me encanta que estés en La Academia y siempre voy a tirarte un puntito a favor porque la verdad es que te quiero, sos mi hermanita’. Y otra cosa es que te diga ‘Barby, la verdad es que te quiero tanto que te voy a poner 10 cada vez que salgas a la pista. Eso es muy fuerte”, le agregó el co conductor.

"¡Me va aponer un 10! ¿Qué querés apostar? Te apuesto que en las tres primeras galas Pampita me va a poner un 10" G-plus

“No es ético y no es de buena amiga que haga eso porque el jurado va a equiparar ese 10 y quizá te pongan un 1 o un 0”, le señaló Lourdes. “¡Pero voy a tener el 10 por lo menos! Para mí me va a poner 10 por cómo yo siento que ella me lo dice. ¡Me va aponer un 10! ¿Qué querés apostar? Te apuesto que en las tres primeras galas Pampita me va a poner un 10”, aseguró Barby Franco, que pidió que quede grabado el momento para que quede de precedente.