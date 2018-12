Un nostálgico y sugestivamente cariñoso posteo de Nazarena Vélez (44) por su aniversario de boda con Alejandro Pucheta (45), el padre de Barbie Vélez (24) despertó la intriga: ¿Fue un intento de reconciliación a más de 20 años de su separación? En su publicación en Instagram, Nazarena comentó: "Dicen que el primer amor nunca se olvida… Lejos estoy de olvidarte (Alejandro). Estás tan presente como siempre. Te adoro, Caño (emoji de guiño de ojo). Sos lo más (emoji de corazón)".

Es más, cuando una usuaria le preguntó a Nazarena si “volvería con él” ella fue contundente y afirmó: “Siempre”.

“No es que quiero que vuelvan ni que sueño con eso pero me parece que después de tanto no tienen que estar jugando”. G-plus

Ante este panorama, Barbie reflexionó respecto del coqueteo virtual de su madre con su padre, en una nota con Intrusos: “Yo les dije a los dos que si van a volver, que no sea un touch and go, que vuelvan en serio”. Sorprendido y divertido, Jorge Rial indagó si en caso de concretarse, la reunificación de su familia sería “un sueño o una pesadilla”, y Barbie aclaró: “No es que quiero que vuelvan ni que sueño con eso, pero me parece que después de tanto no tienen que estar jodiendo”.

"Ya los dos experimentaron mucho, se llevan muy bien. Ellos ya son grandes, piensen que creo que se separaron cuando tenían 19 años. Pasaron veintipico de años y siempre se llevaron increíble. Qué se yo… ¡Hay que ver!" G-plus

Ahí,consultó: “¿Se va a dar?”. Entre risas, la actriz del elenco teatral dereplicó: “Me parece que se llevan muy bien”. Después de algunos chistes, Tauro reiteró la pregunta respecto de si creía “factible que se dé” la posibilidad de que sus papás vuelvan a formar pareja, y la entrevistada se sinceró: “No sé, eh. Les digo… Ya los dos experimentaron mucho, se llevan muy bien. Ellos ya son grandes, piensen que creo que se separaron cuando tenían 19 años. Pasaron veintipico de años y siempre se llevaron increíble. Qué se yo… ¡Hay que ver!”.

Acto seguido, bromeó sobre la posibilidad de que Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta agranden la familia: “¿Se imaginan un hermanito? Ja, ja”.

Al final, Barbie Vélez concluyó sobre sus padres: "No es lo mismo una cabeza a los 19 que a los cuarentaipico. Eso también es cierto. Qué se yo. Veremos".