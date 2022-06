Bajaron a Romina Pereiro del ciclo de Rodríguez Palacios y Yanina Latorre apunto a Rial: "Me hace acordar a la Niña Loly"

Luego de anunciar por sus redes sociales que debutaría el lunes en Ariel en su salsa en Telefe, Romina Pereira habría sido desvinculada del ciclo por una “mano negra” y Yanina Latorre señaló a Jorge Rial como el responsable, aduciendo que la situación “le recuerda al caso de La Niña Loly”.

“Romina Pereiro, la ex mujer de Jorge Rial había anunciado su desembarco en Telefe. Volvía al canal a trabajar en el programa del cocinero Ariel Rodríguez Palacios y acá Pía Shaw había contado que el plantel fijo eran Mica Viciconte y Nico Peralta”, comentó Ángel de Brito en LAM.

“Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de Telefe. Voy a estar en Ariel en su Salsa junto a Ariel Rodríguez Palacios y un equipo espectacular que hoy conocí. La idea va a ser divertirnos mucho (pero muchoooo) y aprender. Nos vemos desde el próximo lunes a las 11.15”, escribió Romina en su cuenta de Instagram.

LA CURIOSA DESVINCULACIÓN DE ROMINA PEREIRO DE UN CICLO QUE TODAVÍA NO DEBUTÓ

“Romina entraba dos veces por semana para dar tips de nutrición y arrancaba el mismo lunes, según el posteo”, dijo ´Pía. “No la vas a ver. Yo no hablé con Romina (…) pero sí con Telefe. Hace un ratito me llamaron y me dijeron ‘no va a estar en el programa’”, le contó Ángel de Brito.

“El lunes a las 11.15, Romina lo va a ver desde su casa. Imagino que no estará pasando ningún buen momento ni debe estar contenta con esta noticia porque ella tenía ganas de trabajar de nuevo en la TV”, agregó Ángel, que destacó su trabajo en Much Music y Cuestión de peso.

“Le mandé un mensaje a Romina y no me contestó hasta ahora. Pero no necesito su confirmación porque ya me confirmó Telefé que no va a estar y por decisión de ellos. Me dijeron que no hay reemplazo y que no va a estar porque ‘hubo mucha presión’”, dijo el conductor.

YANINA LATORRE APUNTÓ CONTRA RIAL POR LA SALIDA DE ROMINA PEREIRO DEL NUEVO CICLO DE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

“Ya sé que la bajaron, pero hay gente que te dice ‘me bajé yo’. ¿Presión de quién? (…) ¿No preguntaste de quién?”, preguntó Yanina Latorre. “Obvio, y estoy esperando una respuesta. Cri, cri, cri. Son cosas que no te contestan”, señaló Ángel.

“Me hace acordar a la Niña Loly, que se quedó sin un montón de trabajos”, acotó Yanina, mientras Andrea Taboada dijo que lo que escuchó “la remontó” a la época posterior a la ruptura de Mariana Antoniale y Jorge Rial.

“La Niña Loly se quejó alguna vez que no la ponchaban en un canal”, recordó Ángel. “Y terminó dejando todo porque ya la contrataba una sola marca”, acotó Yanina, mientras el conductor reveló que “alguien llamó para que la saquen del Bailando sin teléfono ni nada”.