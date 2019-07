Una bailarina radicó una denuncia policial por abuso sexual contra Miguel Ángel Cherutti: la palabra del actor

Primero de forma mediática y luego por la vía legal ante la Policía, Melissa Brikman, una bailarina de 35 años, denunció a Miguel Ángel Cherutti (62) por abuso sexual, por un presunto hecho que habría ocurrido en la ciudad santacruceña de El Calafate en 2003, cuando ella tenía 18 años. En la declaración realizada esta semana ante la comisaría de la Mujer de Boulogne, Melissa afirmó que Cherutti "la obligó a realizarle sexo oral y luego comenzó a penetrarla", en el hotel donde se hospedaba la compañía teatral.

Una vez consumada la supuesta violación, Brikman dijo que el humorista le pidió que se quedara "tranquila". "Me dijo 'ahora vas a hacer el show y vas a volver a tu casa. Va a estar todo bien, no digas nada. Esto queda entre nosotros dos. Me imagino que la pasaste bien'", consignó en su declaración.

Ante esta gravísima acusación, Ciudad se comunicó con Miguel Cherutti: "Sé lo que trascendió en los medios, pero el abogado que me asesora es prudente y por el momento no me voy a explayar. No recibí ninguna notificación, pero uno tiene que estar alerta porque es una cosa muy dañina. Yo estoy preparado, es todo una absoluta mentira. Todo tiene que ir por el canal legal y voy a ir hasta las últimas consecuencias porque no voy a permitir que me difamen gratuitamente. Tengo una familia y una trayectoria que defender”, declaró a este sitio.

Indignado con la denuncia de Melissa Brikman, concluyó: “Esto es una pesadilla. Es todo una mentira absurda. Yo nunca ejercí violencia en mi trabajo ni en lo personal, ni forcé a nadie a nada”.