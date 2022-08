Avril Lerman hizo parar por primera vez a los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora: "Nada me hace más feliz"

Avril Lerman llegó a Canta Conmigo Ahora directo desde la ciudad de Santa Fe y con tan solo 21 años logró la hazaña con la que soñaron todos los participantes que pasaron por el escenario: hacer bailar y cantar a los 100 jurados.

Avril mostró sus dotes interpretando Nessun dorma (que nadie duerma), el clásico del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, y dejó estupefactos a los 100 jueces, incluido el implacable Alejandro Paker.

Avril contó que le debe su nombre al fanatismo de su mamá por Las tortugas ninja, y que canta ópera desde los 8 años. “A los 12 años comencé a cantar covers de Adele, de Ha*Ash y de The Beatles”, reveló Lerman, que se define como “cantante y vocal coach”.

AVRIL LERMAN, LA PRIMERA PARTICIPANTE EN OBTENER EL PUNTAJE PERFECTO EN CANTA CONMIGO AHORA

Fanática de Guasones y de Abel Pintos, Avril contó que desde pequeña sueña con participar en un ciclo de Marcelo Tinelli. “Siempre cantaba ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’ y no hay nada que me haga más feliz”, recordó.

A la hora de presentarse frente al jurado, Avril reveló que para ella “la música es una desconexión total” y que la “hace olvidar de todo”. “Me acompañó en momentos difíciles y hermosos”, agregó la participante antes de iniciar su hipnótica performance.

Sin embargo, la mayor emoción llegó cuando Marcelo Tinelli hizo emitir el voto al jurado y la cartelera marcó el “100” por primera vez. “¿De dónde saliste vos? ¿Dónde estabas?”, le preguntó el conductor.

Cuando Avril recordó que es de Santa Fe capital, Paker acotó: “Claro, es el agua del Paraná, mamita”, en referencia a su origen rosarino.

AVRIL LERMAN CONTÓ CÓMO ES EN SU VIDA DIARIA

Avril le contó a la producción de Canta Conmigo Ahora que si bien no tiene una “frustración puntual”, es muy “autoexigente”. “Me gusta que todo salga bien, más cuando se trata de mi carrera, en el caso de que las cosas no salgan como las espero puedo llegar a frustrarme, pero rápidamente encuentro la manera de solucionarlo y seguir adelante”, reveló.

Además, la joven contó que transitó la pandemia triste por no poder ver a su familia, aunque la música alivió esos momentos. “Utilicé ese tiempo para enfocarme en mi música, empecé a escribir mis temas y me animé a subirlos a las plataformas digitales”, explicó, y contó que el momento más triste de su vida fue a los 6 años cuando se separaron sus padres.

Al finalizar su presentación, Marcelo Tinelli le pidió a Avril Lerman que se una a un selecto grupo de cantantes líricos del jurado para lograr un momento realmente memorable dentro del certamen.