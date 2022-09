Avril Lerman hizo llorar al jurado de Canta Conmigo Ahora tras su interpretación

Avril Lerman llegó a Canta Conmigo Ahora directo desde la ciudad de Santa Fe y con tan solo 21 años logró la hazaña con la que soñaron todos los participantes que pasaron por el escenario: hacer bailar y cantar a los 100 jurados.

Y lejos de que su talento pasara desapercibido, la concursante volvió a encandilar con su talento y las figuras no pudieron evitar emocionarse hasta las lágrimas tras escucharla.

Tras finalizar su performance, Marcelo Tinelli le dio un cálido abrazo y juntos, escucharon las palabras de cariño y admiración de aquellos que le dieron su voto positivo.

AVRIL LERMAN HIZO PARAR POR PRIMERA VEZ A LOS 100 JURADOS DE CANTA CONMIGO AHORA

Avril Lerman había mostrado sus dotes interpretando Nessun dorma (que nadie duerma), el clásico del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, con la que había dejado estupefactos a los 100 jueces, incluido el implacable Alejandro Paker.

En aquel entonces, la joven había contó que le debe su nombre al fanatismo de su mamá por Las tortugas ninja, y que canta ópera desde los 8 años. “A los 12 años comencé a cantar covers de Adele, de Ha*Ash y de The Beatles”.

Fanática de Guasones y de Abel Pintos, Avril había revelado que desde pequeña soñaba con participar en un ciclo de Marcelo Tinelli: “Siempre cantaba ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’ y no hay nada que me haga más feliz”.