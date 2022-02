Así quedó la cara de Maluma tras el ataque de su perra: "Se asustó, no lo hizo de mala"

Maluma, siempre muy unido a sus más de 61 millones de seguidores de Instagram, se mostró con el rostro lastimado y preocupó a sus fans.

Para evitar cualquier tipo de especulación, el cantante aclaró por qué se lo pudo ver con un rasguño que va desde su frente hasta la ceja.

Mirando a cámara, contó que su amada perra, Bruna, se había asustado y, sin querer, lo lastimó.

QUÉ DIJO MALUMA SOBRE SU ROSTRO LASTIMADO

"La triste realidad es que Buda me mordió... Pero fue de susto, no de agresividad... Para que aprendan, los animales son muy leales per hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de mala, pero tengan cuidado porque a cualquiera le puede pasar", expresó mientras mostraba su rostro lastimado y defendía a su mascota.

¡Cuidado!