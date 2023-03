Así está Catalina, la hija más grande de Santiago del Moro: "Una de las mujeres de mi vida"

Si bien Santiago del Moro es uno de los conductores más populares del país, cultiva un bajo perfil. Por eso, sorprendió al compartir una foto actual de su hija mayor, Catalina, que deja en evidencia lo mucho que creció.

El conductor de Gran Hermano, que con su pareja María José Sánchez también es papá de Amanda y Santa, compartió un primer plano de su nena mayor y le dedicó un conmovedor mensaje de agradecimiento.

"Ella es Cata, una de las mujeres de mi via... Te amo, hijita, gracias por enseñarme tanto". G-plus

"Ella es Cata, una de las mujeres de mi via... Te amo, hijita, gracias por enseñarme tanto", le escribió el conductor a la joven junto a un montón de amorosos emojis.

LA REACCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO ANTE EL RECLAMO DE CAMILA DE GRAN HERMANO 2022 POR LA FALTA DE ARTISTAS

“¡Cualquiera! ¡Uy, pensé que iba a venir un artista, Santi!”, exclamó Camila, lo que hizo que el conductor le pidiera que repita lo que dijo. “¡Que pensé que iba a venir, no sé, Lali!”, dijo Camila, haciéndole caso.

“Escuchame una cosa, pará, pará, pará. Más respeto con este programa que esta gente entró antes que vos, Camila. Es Martina, segunda eliminada”, le dijo Del Moro con un tono bastante hostil. “Es que pensé que… Porque yo estoy esperando mucho a un artista que nos cante, y nada, pensé que iba a venir…”, se lamentó Camila.

“Muchos artistas han llamado a través de sus mánager, no quiero dar nombres, pero Gran Hermano considera que todavía no es momento para que ingrese un artista. No sabemos si lo va a considerar en esta edición u otra. Puede entrar alguien o no, todavía faltan unos días así que las sorpresas siguen”, cerró el conductor, dando paso a otro mensaje.