Así contaba Marcelo Zlotogwiazda la conmovedora lucha junto a su mujer por ser padres

Por más que las batallas parecían ser desiguales, bajar los brazos nunca fue una opción para Marcelo Zlotogwiazda (61), quien falleció este martes tras luchar contra un cáncer de colon. Casado con Estela Chardón desde hace 33 años, en marzo de 2012 el periodista económico había contado a la revista Paparazzi su infatigable búsqueda por ser padre junto a Estela, hasta lograr concebir a Iara (23) e Ivana (19) con ayuda de la ciencia médica.

"Fue un proceso traumático. No es que solamente tenés relaciones y llevás una vida normal. Sabés que hay un problema, que tenés una enfermedad, un trastorno. Hay momentos de muchísima tristeza. Cada vez que un tratamiento fracasa es lo más parecido a la muerte. Cuando es exitoso, hay una alegría infinita como cuando cualquier mujer ve que un test de embarazo dio positivo", contó Zlotogwiazda.

"Habíamos hecho un par de fertilizaciones in vitro y fracasaron. Entonces, una amiga de mi mujer, que hoy es madrina de nuestra hija mayor, se ofreció para someterse al tratamiento y donar los óvulos. Se decidió en cuestión de minutos", explicó sobre una decisión que en ese momento todavía era considerado como un tabú en la sociedad.

Así llegó Iara, hoy de 23 años. Su hermana Ivana, que tiene 19, nació fruto de una donante de óvulos anónima. Ambas conocen su identidad: "No es que las sentás un día y les revelás cómo nacieron. No me acuerdo cómo fue, va saliendo el tema de la semillita y lo contás de una manera natural. Es un proceso", explicó Marcelo sin pruritos.

Como la experiencia marcó a fuego a Estela Chardón, la mujer hizo un cambio radical en su vida para ayudar a quienes sufren la misma situación, según reveló Zloto hace siete años: "Un día me despertó a las 3 de la madrugada para decirme 'Quiero dejar de laburar, estudiar psicología y armar una fundación de apoyo a parejas con problemas de reproducción'. Renunció, se recibió y armó la Fundación Concebir, que cumplió 15 años. ¡Aunque como gerenta de una petrolera ganaba más que yo!", expresó Marcelo Zlotogwiazda.