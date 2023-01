Aseguran que Zaira Nara y Facundo Pieres dieron un importante paso en su relación: "Él conoció a sus hijos"

Pese a que los comienzos de la relación fueron más que discretos, Zaira Nara y Facundo Pieres abrieron su relación a los medios luego de ser fotografiados muy acaramelados en una playa de Punta del Este; y llegó la hora de las presentaciones.

Los protagonistas del romance del verano, aunque la ex de él asegura que las estaciones están invertidas, pasaron a una nueva etapa en la relación y Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que ambos permanecerán separados algunos días por cuestiones laborales.

“Hay datos para sumar a esta historia, primero les cuento que Zaira se fue de Uruguay con sus hijos, pero en esa despedida de Punta pasaron cosas: me cuentan que los chicos conocieron al flamante novio de su madre, presentación familiar a full”, señaló Juan.

EL ROMANCE DE ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES AVANZA A PASO FIRME

Pero no acaban ahí las novedades sobre la relación entre la modelo y el polista. “Eso no es todo, también me contaban que Facundo a su entorno más cercano de amigos ya presenta a Zaira como su novia”, agregó Etchegoyen.

“Él estaría re enamorado y Zaira también, lo que me aseguran personas cercanas a la pareja es que están a full, conociéndose cómo hasta ahora no habían podido”, agregó el locutor en el video de Mitre Live que subió a las redes sociales de la radio.

“Aunque la relación haya tenido alguna tensión por el pasado de Pieres con Paula (Chaves), íntima amiga de Zaira, ya todo está aclarado y allanado para que en cualquier momento blanqueen todo”, cerró Juan, en referencia a la supuesta rencilla entre las modelos.