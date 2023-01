Aseguran que Wanda Nara insultó a un fan en Punta del Este: "No te me acerques mugroso"

Wanda Nara habría insultado a un fan en Punta del Este que se acercó a pedirle una foto según reveló el periodista Martín Lema a Juan Etchegoyen en díalogo con Mitre Live, quien publicó el audio que el hombre le envió.

“Estaba pintando una casa en el barrio José Ignacio y me crucé con Wanda Nara, siempre quise una foto con ella porque soy su fan. Me rechazó y me dijo: 'Qué mugroso, no te me acerques mugroso’”, le contó Carlos Piriz.

Luego, el hombre expresó indignado: “Con lo que me dijo ya me alcanzó y no quiero saber más nada, yo no soy ningún mugriento. Así no se trata a un fan, me vio y me contestó que no me acerque porque tenía pinta de plancha, se subió a un Mercedes Benz y se fue”.

Más sobre este tema Sugestivo mensaje de Wanda Nara a un posteo de Mauro Icardi tras reafirmar que sigue soltera

CUÁNTO COBRÓ WANDA NARA PARA CONDUCIR UN DESFILE EN PUNTA DEL ESTE

El cronista del programa, que cubrió el evento (en el que también estaba Pampita), contó que Wanda Nara cobró 10 mil dólares por conducir el desfile.

“Me contaron los organizadores, los que pagaron 10 mil dólares, que Wanda se encaprichó y les dijo que ‘yo hago la presencia, pero quiero conducir’”, sumó Andrea Taboada.