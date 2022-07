Aseguran que Vero Lozano pidió que en su progama no mostraran a Susana Giménez

En el programa A la tarde, que emite América, abordaron el tema y dijeron que productores de Telefe se enojaron con la decisión de Verónica Lozano de no enviar un móvil ni hablara del tema en su programa.

Llamó la atención que el programa Cortá por Lozano no enviara un móvil a cubrir el debut de Susana Giménez en la obra teatral Piel de Judas, que se estrenó en Punta del Este, Uruguay. G-plus

Gustavo Descalzi, enviado por A la tarde para cubrir el debut de Susana en la obra que produce Gustavo Yankelevich, destacó que Telefe hasta había invitado a Uruguay a Lorna, la fan número 1 de la diva.

"Resulta que muchos medios y programas quieren hacer la cobertura del estreno de la diva. Acá al Enjoy han llamado todas las productoras, canales, diarios y radios. De todo", dijo Descalzi desde Punta del Este. El enviado de A la tarde se preguntó por qué Lorna, la fan número uno de Susana que viajó invitada por Telefe, salió en todos los programas menos en el de Vero Lozano. G-plus

“Un productor importante de Telefe dijo que era indispensable, como estaban todos hablando, mandar una cámara para cubrirlo. La señora dicen por ahí que dijo que no y que iba a hacer ‘la historia del hombre que inventó el cuerito de la canilla’ hoy, mañana y pasado", agregó.

“Así que imagínense la cara de este productor cuando desde arriba lo llamaron y le preguntaron dónde estaba el móvil en vivo. Estaba Lorna en todos los medios y el de ellos no. La señora, no sé si decir por lo bueno o por lozano dijo que no”, cerró con una broma.

LAS FOTOS DEL DEBUT DE SUSANA GIMÉNEZ

Fotos: gentileza Anita Tomaselli- Esse Desarrollos