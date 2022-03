Aseguran que Jorge Rial atraviesa un difícil momento anímico tras la separación de Romina Pereiro: "No la está pasando bien"

A casi tres años de contraer casamiento, Jorge Rial y Romina Pereiro no sólo estarían separados, sino con los trámites de divorcio en marcha, según informó Ángel de Brito en las redes sociales.

Más sobre este tema Ángel de Brito y sus angelitas, filosos sobre el motivo de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro: "No es con Loly"

Con la notica impactando en los medios, Pampito dio detalles de la compleja situación anímica que estaría atravesando por la ruptura.

"Él no la está pasando bien. De hecho, este jueves no va a ir a su programa de radio porque está disfónico. Se va a cuidar y no va a ir el programa", comenzó diciendo el panelista de Momento D, el nuevo programa de Fabián Doman.

"Él no la está pasando bien. De hecho, este jueves no va a ir a su programa de radio porque está disfónico". G-plus

Luego, sentenció: "La palabra que usaron es que está lleno de quilombos y está tratando de resolver todo".

JORGE RIAL, ¿CON NUEVO AMOR?

Desglosando la separación del conductor, Pampito contó que los celos de Romina Pereiro con Jorge Rial eran uno de los factores desestabilizantes del matrimonio y deslizó que Rial no estaría tan solo.

"La palabra que usaron es que está lleno de quilombos y está tratando de resolver todo". G-plus

"El nombre de la persona con la que saldría Rial no lo voy a decir porque no está confirmado. Es una periodista que sería muy cercana del lugar al que va a trabajar", señaló Pampito. A dos días de que Rial debute en la conducción de Sobredosis de TV.

Más sobre este tema Aseguran que Jorge Rial y Romina Pereiro estarían separados: "Él estaría viviendo en Palermo"

Atenta a las palabras de su compañero, Cinthia Fernández retrucó: "¿Querés decir que trabaja en C5N el nuevo amor de Jorge Rial?". "¡Lo dijiste vos!", se excusó Pampito, con picardía.