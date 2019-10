Archimó explicó por qué dijo que Marín la acosaba: "Fue un desborde nuestro, una discusión, pero nada que ver"

A tres meses de anunciar públicamente su separación, tras 8 años de amor y una hija en común, Ámbar (4), Valeria Archimó (47) y Guillermo Marín (53) protagonizaron una acalorada discusión en la avant premiere de Crímenes imposibles, rodeados por la prensa. Confrontados advirtió el fuerte entredicho y registró la situación, en la que solo se la escuchó con claridad a ella porque él estaba de espalda y hablaba bajito.

"No podés estar así todo el día, preguntándome si estoy con alguien, si estoy en la casa de una amiga, si después voy al shopping. ¿Me vas a atacar como el sábado? Hace un mes que me estás acosando... Me estás acosando todos los días. En algún momento voy a estar con un tipo", le dice la bailarina a su exmarido en las imágenes, visiblemente molesta.

"Guille nada que ver con el acoso. No es acoso. Son preguntas que yo he hecho, él ha hecho. Cosas normales entre una expareja". G-plus

Con el conflicto resonando, Archimó dialogó con Rodrigo Lussich y Carla Conte sobre el cruce en público con Marín y aclaró en qué sentido dijo que él la "acosaba". "La palabra 'acoso' está puesta para otra cosa", le dijo el conductor. Y Valeria contestó: "Eso nada que ver. Guille nada que ver con eso. Era una discusión nuestra. En ese momento no estábamos pensando ni que estábamos en ese lugar. Y quiero aclarar que jamás vi la cámara, ustedes decían que vi la cámara y que lo hice a propósito. Fue un desborde nuestro, sin querer, sin ganas, sin necesidad. Nunca vi la cámara, si no eso me hubiera hecho reaccionar. No me gusta exponer mi intimidad. Pero no es acoso. Son preguntas que yo he hecho, él ha hecho. Cosas normales entre una expareja", aseguró Archimó, minimizando el acalorado ida y vuelta con el empresario.

Y remarcó: "Acosador es otra cosa, quizás yo usé una palabra... Fue una discusión que estábamos teniendo nosotros. No es que yo me senté en un programa a decir algo. Para nosotros dos era privado".

Movilizada, y luego de ser consultada por si superó la separación, la bailarina no pudo contener el llanto: "Con la separación se me juntaron muchas cosas. Trato de estar mejor. Por momentos uno está bien y a veces no tanto. ¡Ay, no quiero llorar! Estoy sensible por otras cosas, no solo por esto. Yo estoy mejor con el tema de la separación, lo voy llevando y estoy bien".