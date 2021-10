Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, reveló por qué quiere cambiarse el apellido de su padre: "Ya era hora"

Tras muchos años meditándolo, finalmente, Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, decidió quitarse legalmente el apellido de su papá, Ricardo Biasotti, a quien en 2019 denunció por por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

"No quiero llevar el apellido de mi padre biológico. Es una decisión que vengo cocinando hace muchos años. Siempre fui Anna del Boca en mi mente, mi alma y mi corazón, con mis amores y mi gente cercana y ya era hora”, expresó en Intrusos (América).

En la misma entrevista, Andrea aclaró que no tuvo nada que ver con la decisión que tomó su hija pero que la acompañará siempre en lo que la haga sentir cómoda y feliz.

ANDREA DEL BOCA EXPLICÓ POR QUÉ SU HIJA QUIERE CAMBIARSE EL APELLIDO PATERNO

"Siempre le dije que se tomara su tiempo, que no tomara decisiones por impulso. Fue algo que fue madurando... Obviamente que es mayor y ella toma sus propias decisiones. Un día llamó a la abogada, Paula Ojeda, y me lo comunicó. La estoy acompañando. En cada una de las decisiones que ella tomó, a mí me tocó contener", explicó.

Y cerró haciendo hincapié en que aunque aconseja a su hija, esta vez le toca acompañarla en su decisión.

"Uno como padre siempre trata que los chicos no sufran, que se caigan los menos posible, que no se raspen la rodilla, que no tengan malas notas, que no sufran cosas que uno no puede contener. Hay un momento en el que uno dice: ‘tengo que acompañar, no me queda otro rol’", sentenció.