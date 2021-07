La angustia del marido de María del Cerro, Meme Bouquet, al escuchar el audio que le envió su hija por estar varado en Estados Unidos: "Te extraño"

Ya son varios los famosos que manifestaron su bronca y tristeza por las nuevas restricciones del Gobierno Nacional que impusieron el regreso de un número reducido de ciudadanos a la Argentina tras viajar al exterior. Y uno de los que compartió lo que le generó un dulce mensaje de voz que le envió su hija para sobrellevar esta situación fue Meme Bouquet.

El DJ recurrió a las redes desde Nueva York para plasmar un dulce audio que le envió Mila Bouquet, fruto de su relación con Mery del Cerro, con quien también tiene a Cala.

“Hola, papá. Te extraño mucho. ¿Cuándo vas a volver? Te quiero mucho. Mandale un beso al tío Toni, al tío Tino. Te quiero con toda mi alma. Y mamá también te manda muchos besos. Y yo y Cala. Y Rudo (su perro)”, se la escuchó decir a la pequeña.

Emocionado por su gesto, Meme volcó sus emociones en diálogo con su esposa y cerró: "El audio de Mila es todo. Me dio ganas de llorar por todo lo que decía. Se me parte el corazón. Ella me dijo todo eso de la nada. Más buena....".